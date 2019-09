Filtran la foto de Selena Gomez sin carillas estéticas

A través de las redes sociales filtraron la foto de Selena Gomez sin carillas estéticas. En Instagram se difundió la foto de la exestrella de Disney sin el retoque dental.

Las carillas es un procedimiento estético al que se someten muchas estrellas, cantantes y deportistas para mejorar el aspecto de sus dientes de forma rápida.

Selena no fue la excepción y desde hace un tiempo ya ella utiliza las carillas. Sin embargo, que ella tenga o no la ex de Justin Bieber no deja de ser hermosa.



Publicidad



Definitivamente, Gomez no deja de estar en el ojo del huracán por ningún motivo. Los ojos siempre están puestos en lo que ella hace, como se viste y lo que sucede con su situación emocional.





Publicidad





La serie de reveses que ha vivido Selena la dejaron muy tocada y hasta cayó en una profunda depresión. Primero le diagnosticaron lupus, luego la tóxica relación con Bieber -que ya rompieron definitivamente- y el matrimonio del canadiense con Hailey Baldwin.

Pero poco a poco se la visto mejorando pues después que salió de la clínica, en los últimos meses se le ha visto recuperada, feliz y disfrutando la vida con sus seres queridos.

Lea también:

Video relacionado