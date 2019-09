Joaquín Muñoz, exmánager de Juan Gabriel, sobre el cantante: "Creo que ahora sí está muerto"

Joaquín Muñoz, exmánager de Juan Gabriel, alborotó el avispero nuevamente al dar más declaraciones sobre el cantante mexicano. Ahora salió diciendo que: "Creo que ahora sí está muerto". Esto justo cuando el 28 de agosto se cumplieron tres años del supuesto fallecimiento del artista.

Muñoz se ha encargado de pronunciarse en medios de comunicación para asegurar que JuanGa sigue vivo. Y que además solo esperaba algo para "reaparecer": La autorización del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Aportó que durante este tiempo, Juan Gabriel estuvo enfermo. El 31 de agosto, en el programa 'Con permiso'se presentó un video en el que Muñoz se retractó y dijo que Juan Gabriel sigue vivo.

El exmánager dijo que después de dar la noticia de la supuesta muerte Juan Gabriel , se comunicó con "El Divo de Juárez" y se dio cuenta de que seguía vivo.

"Cuando Juan Gabriel se comunica conmigo le digo 'oye ya voy para allá' y me dice 'ay no, esta niña como no ha venido ni nada' y le llamé (a la chica que está a cargo de Juan Gabriel) y le dije '¿oye qué pasó? ¿Por qué me dices que Alberto se

murió? Si él acaba de hablar conmigo"".