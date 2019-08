Hasta Natti Natasha se unió a la fiebre del meme del 'gato en la mesa'. La dominicana compartió en su Instagram la divertida imagen que se ha viralizado. Se trata de una mujer gritando y un gato con un plato de ensalada. Las imágenes permiten que las personas reclamen un hecho y haya una respuesta sarcástica.

El que la IlumiNATTI compartió es sobre ella misma. En la parte de la mujer gritando dice: "Dijiste que Natti Natasha cantaría en mi fiesta" y del lado del gato se lee: "Sí, pero en la bocina".

Captura de pantalla / Captura de pantalla

Natti estaba de gira por Europa y no quiso desaprovechar la coyuntura para compartir una divertida imagen tan popular. Aunque no es el contenido que suele compartir, la artista no se quedó atrás.

Ahora, tal parece, que su gira mundial continuará en otros países. Esperemos que anuncie cuáles son los que visitará.















Publicidad















Sin duda, sus fans quedaron encantados con este meme ya que ha revolucionado los estados de WhatsApp, Instagram, y Facebook. Esta imagen se titula: Woman Yelling at a Cat (mujer gritando a un gato).

Está conformada por la captura de pantalla de Taylor Armstrong y Kyle Richards, dos integrantes del elenco de la serie The Real Housewives of Beverly Hills.

Mira algunas imágenes de este popular meme

Video relacionado