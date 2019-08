Una mujer escupió a Lorna Cepeda por culpa de 'la Peliteñida' de Betty, la fea. La misma actriz colombiana contó lo sucedido, en medio de una entrevista con La Movida de RCN.

“Una vez una señora me escupió y yo le dije: ‘Gorda, ¿estás bien? O sea, ¿qué te pasa?’. ¡Imagínate! Después, ya cuando le hablé, como que cambió, pero me dio hasta miedo y todo”.

Y continuó contando: “Estábamos grabando, yo vestida de ‘la Peliteñida’, y venía caminando a donde estaba el ‘motorhome’. De repente, me encuentro solo con ella y con su mirada, ¡te juro que yo hubiese preferido salir corriendo, pero tenía los tacones! Entonces, me miró, y yo como nerviosa, y me escupió el piso. Entonces, yo le dije: ‘Hola’. Me quedó mirando, porque como la saludé bien, me dijo: ‘Hola’, y se sintió mal”.

La anécdota sucedió en medio de las grabaciones de la novela, pero la actriz la recordó ya que está siendo emitida de nuevo por RCN.

La producción, a pesar de ser una repetición, ha vuelto a ser número uno del rating, de acuerdo con cifras entregadas por Kantar Ibope Media.

Lo contado por la actriz podrá verlo en el siguiente video desde el minuto 26:22:

