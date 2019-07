Inesita de Yo soy Betty la fea vive actualmente en un ancianato. Esto después de 20 años de que se estrenara la famosa novela de RCN.

La actriz Dora Cadavid es recordada como una de las primeras mujeres de la televisión latinoamericana. Esto además de su papel por el que más se la recuerda en 'Betty la fea'.

A pesar de su largo trayecto en televisión, no todo ha sido éxito en el mundo después de sus papeles.

Pues actualmente, la famosa Inesita vive en un hogar geriátrico. Pero esta decisión fue tomada por ella misma.

En el programa colombiano Lo sé todo hace un tiempo, ella dio un entrevista y conversó sobre la situación:

Mis sobrinas estaban muy preocupadas porque yo viviera sola y tú sabes que uno por la edad no debe estar solo en ninguna parte”.

Además, ella señaló que “No quiero ser carga para nadie. Entonces ellas, muy inteligentemente, buscaron un lugar donde yo estuviera a gusto y aquí me lo encontraron”.

Inesita también habló sobre lo que piensa de la muerte. “No es que no le tema, le tengo mucho respeto. Y le pido a Dios que cuando me la dé, me la dé dormidita y que yo no me dé cuenta porque a lo mejor me le devuelvo”.

