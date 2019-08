Mujer del meme "vístima" aprovechó que se volvió viral y anunció su emprendimiento

La mujer del meme "vístima" es la señora Elizabeth Ogaz que se volvió un meme por haber dicho esa palabra en una entrevista. Ahora, la chilena se apalancó de esa viralidad y anunció su emprendimiento.

La triste historia detrás de la mujer del meme de “vístima” La mujer chilena sería acreedora a vivir en una mejor casa debido al bullying y problemas médicos que la aquejan

Como parte de las Fiestas Patrias (18, 19 y 20 de septiembre), Ogaz lanzará su fonda en su natal ciudad de La Calera, que llevará por nombre "No te hagay la vístima".

De hecho, el emprendimiento cuenta hasta con un divertido video promocional. "Hola amigos, soy la vístima, los quiero invitar a mi gran fonda ¡Todos invitados! Y no te hagáis la vístima. Si no vienes, no andes llorando lágrimas de cocodrilo".

De hecho, el evento contará con una agrupación musical cada día para ponerle el toque musical.

¿Por qué se hizo famosa?

Ogaz se le conoce en redes sociales como la "vístima". Ella fue entrevistada por una periodista quien le preguntó que opinaba sobre la exesposa de Sergio Jadue, expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional.

En ese momento se le salió la viral palabra, al referir que la exesposa de Jadue se estaba "haciendo la vístima", una frase que provocó una ola de burlas hacia su persona.

Cientos de memes con su rostro invadieron las redes sociales, incluso algunos canales en YouTube usaron su frase para crear algunos remix.

