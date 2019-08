Liam Hemsworth envío este mensaje a su expareja, Miley Cyrus

El fin de semana la palestra del espectáculo estuvo envuelta en una nueva ruptura de una pareja de Hollywood. Esta vez, el matrimonio compuesto entre Liam Hemsworth y la cantante Miley Cyrus llegó a su fin.

La revista People fue el medio encargado en contar la ruptura de este matrimonio, el cual se llevó a cabo en diciembre del 2018. El actor de película como “Los Indestructibles” y “Los Juegos del hambre” publicó este lunes por la noche un mensaje en su cuenta oficial de Instagram.

El mensaje está compuesto de un corto, pero conciso mensaje para su expareja y medios de comunicación.

"Hola a todos: Solo una nota rápida para decir que Miley y yo nos hemos separado recientemente y no le deseo nada más que salud y felicidad en el futuro", comienza la publicación acompañado de una postal de un atardecer.

Liam Hemsworth y la cantante Miley Cyrus / getty

“Este es un asunto privado y no he hecho, ni haré, ningún comentario a ningún periodista o medio de comunicación. Cualquier cita que se me atribuya es falsa. Paz y amor”, finaliza el mensaje del actor estadounidense.

Horas después que se reveló el rompimiento de la pareja, el diario británico Daily Mail publicó fotografías de la cantante y exintérprete de Hannah Montana besándose con la bloguera Kaitlynn Carter, en una playa de Italia.

Miley Cyrus / getty

Kaitlynn también anunció la semana pasada su divorcio del actor Broddy Jenner, hijo de Caitlyn Jenner y Linda Thompson. Se conoce que Miley Cyrus es una de las celebridades que se ha declarado pansexual, gusta de cualquier ser humano sin importar su género.