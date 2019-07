Filtran fotos que revelarían supuesto embarazo de Selena Gomez

A pesar de que Selena Gomez ha evadido las redes sociales, el mundo digital no la deja. Y es que son tantos sus seguidores que no soportan no saber nada de ella. Pero además de ellos, también están sus haters. Quienes no están dispuestos a dejar pasar ningún suceso de la cantante.

Entre las últimas publicaciones el foco de conversación sobre ella ha sido que ha subido unos 'kilitos' de más. Pero esto es algo normal. No hay que olvidar que para la actriz este año ha estado cargado con complicaciones. Incluso estuvo internada y los medicamentos pudieron tener sus efectos secundarios.

Uno de los ejemplos de toda esta controversia es la aparición de la famosa en un boda. Se trataba del matrimonio de honor donde ella fue dama de honor. Ahí ya le habían criticado por su apariencia.

Sin embargo, ahora la lluvia de críticas surgió por unas nuevas fotos que revelarían una novedad. Se trata de unas imagenes que serían supuestas pruebgas de que ella está embarazada.

Ahora se trata de fotos tomadas en Roma. Ahí la cantante fue de vacaciones pero fue aquí que encendió las alarmas. Pues el vestido que luce es flojo y la hace ver un poco ancha en su espalda y abdomen. Además, esta ropa parece ser de uno maternal.





Publicidad





Ante estas imágenes, los usuarios han cuestionado si la cantante está embarazada. A pesar de ello, no se ha confirmado ningún niño en camino. Pues al parecer solo son rumores y chismes que inventan sobre la cantante. Lo que sí, ella ha subido un poco de peso, pero eso no significa que esté embarazada ni que se vea mal. De hecho, su hermosura siguen impactando a simple vista.

Te puede interesar