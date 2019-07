6 famosos que se han declarado pansexuales, ¿qué significa?

La palabra pansexual se conforma del prefijo pan (todo) y sexualidad. Es decir, describe una atracción por varios sexos e identidades de género.

Según Ritch C Savin-Williams Ph.D. en su artículo 'La verdad sobre la pansexualidad', este término se remonta a la época de Freud, "pero ha alcanzado una nueva moneda,ya que las celebridades y un número cada vez mayor de jóvenes han reclamado una identidad pansexual".

Este término se ha viralizado tras las declaraciones de famosas estrellas de la pantalla grande como Miley Cyrus y recientemente las declaraciones de la exestrella de Disney, Bella Thorne.

"En realidad soy pansexual y no lo sabía. Alguien me explicó bien de qué se trata. Te gustan los seres. o ellos, o esto o eso. Literalmente te gusta la personalidad. Solo te gusta un ser", señaló la estrella de Shake It Up.

Famosos que se han declarado pansexuales

Miley Cyrus

Durante una entrevista, quien dio vida al personaje de Hanna Montana había dicho "Estoy abierta a todo aquello que conlleve consentimiento y que no involucre a un animal y siempre y cuando todos sean mayores de edad. Todo lo que sea legal, me parece bien. Vamos, estoy de acuerdo en intentarlo con cualquier persona adulta, mayor de 18 años que quiera amarme. No me identifico como chico o chica y no necesito que mi pareja se identifique como tal”.

Alan Cumming

Tras estar ocho años casado, aceptó que era pansexual. Aformó que tuvo relaciones tanto con hombres como con mujeres.

Miley Cyrus

La cantante mencionó que se siente atraída por cualquier persona sin importar el género. Incluso en una ocasión aseguró que mantuvo relaciones sexuales con un fantasma. Esta experiencia aparentemente desató la inspiración para escribir Supernatural. “Es una experiencia paranormal pero de manera sexy” , dijo.

Lauren Jauregui

Cantante y compositora estadounidense formó parte del grupo Fifth Harmony se declaró pansexual en 2018. “He aprendido mucho, incluso sobre el binario de género desde que salí como bisexual, y estoy segura de que podría enamorarme de cualquier persona siempre que su alma fuera genuina. Eso es todo lo que realmente me importa. No me importa el físico. Me importa conocer los traumas y las mier**s de la otra persona, en especial si me afectan a mí, pero eso es todo. Al final lo que cuenta es que somos humanos y si existe una atracción, pues existe, yo siempre estoy dispuesta a explorar esa fluidez“, expresó.

Janelle Monáe

La cantante y actriz afroestadounidense durante una entrevista con Rolling Stone, la artista se declaró pansexual. "Alguien que ha tenido relaciones tanto con hombres como con mujeres, me considero una cabrona bien libre". Primero se consideraba bisexual, "luego leí sobre la pansexualidad y dije Oh, con estas cosas también me identifico. Estoy abierta a aprender más sobre quién soy".