Anuel AA marca su territorio en el Instagram de Karol G

Anuel AA y Karol G sin duda son la pareja del momento. A parte de los éxitos que cosechan en su carrera musical, la forma en que llevan su relación amorosa enloquece a sus fans.

En sus redes, ambos comparten momentos que viven juntos, tanto en lo personal como en lo profesional. En Instagram 'los bebecitos' arrasan con los 'Me Gusta'. Cada publicación que hacen supera el millón de corazoncitos.

Esta vez, 'el bebecito' marcó una vez más su territorio a través de la red social de su amada. La colombiana publicó el video de lo que fue su presentación en los Premios Juventud. Ella cantó 'Ocean', del álbum que lleva el mismo nombre.

El show estuvo lleno de romanticismo, delicadeza y contó con la participación de un coro compuesto de niñas. La pianista que armonizó la pieza musical también era una niña.

"Ocean. Gracias a mi equipo de trabajo, a las niñas del coro por su gran esfuerzo. A la actitud increíble de la pianista y a Premios Juventud. Fue un momento mágico para mi". Escribió la 'bebecita' en el post.

Quien no tardó en comentar fue su Anuel y escribió: "Esa es mi mujer. Puñeta", mensaje acompañado de emojis de cara feliz, fuego y corazones. La publicación de Karol logró casi cuatro millones de reproducciones.

Captura de pantalla / Captura de pantalla

Recordemos que los 'bebecitos' se ganaron el premio 'Couples that Fire Up My Feed' y 'Ritmo en la Regadera' con su canción "Secreto". Esta canción fue un hit musical ya que en YouTube tiene 749.340.272 reproducciones.

La presentación de Karol G en los Premios Juventud