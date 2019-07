María Fernanda Ríos cumplió su promesa y se casó con "Thor"

View this post on Instagram

NOS CASAMOS💍🤵👰🏼el sábado 13 de julio cumplimos un mes de casados. SI 1 MES, hemos querido guardarnos el día más bello e importante para mi y mi ESPOSO @miguelthoroficial .Se preguntarán xq no hemos dicho nada y es que creemos qué hay momentos que es mejor disfrutarlos en pareja y a solas. Ya estamos casados x el Civil y estamos planeando el eclesiástico que será el próximo año. Todo fue hermoso y emotivo y aunque no me lo crean casarnos a escondidas de toda la prensa fue lo mejor jeejejeje. Por el amor, cariño,agradecimiento y respeto hacia uds quisimos contarles y compartir nuestra felicidad. Gracias por siempre estar pendientes de que este día tan importante llegará y hoy ya es un hecho. Les prometimos que este año nos casábamos y así fue. Gracias a todos por su AMOR, COMPRENSIÓN y TERNURA 😍😍😍💍💍💍🤵👰🏼