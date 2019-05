Hermanas de Legarda la verdad sobre Luisa Fernanda W y Pipe Bueno

María y Daniela Legarda, hermanas del fallecido cantante dijeron que dicen tener pruebas de que Luisa Fernanda W y Pipe Bueno están saliendo.

"No nos correspondía a nosotras contar nada de esto", dijeron. "Ya como las cosas han sido súper públicas y hay videos en YouTube, no hay nada que esconder. Ahora queremos aclarar por qué la dejamos de seguir".

Aclararon que no hay rencor y no le desean nada malo, pero que ella no había sido honesta. "Algo que nos dolió mucho fue cuando ya sabíamos la verdad y ella hizo un en vivo negándolo", afirmó Daniela quien contó que cuando fue a Medellín vio pruebas de que los rumores eran ciertos.

Aquí les dejamos el video de las declaraciones de las hermanas Legarda

Luisa Fernanda y Pipe Bueno

La youtuber negó que exista dicha relación pero hace poco salieron a la luz videos de esta pareja juntos en Miami. Los artistas publicaron fotos en EE.UU individualmente pero captaron momento en el que estaban juntos.





Publicidad





Luisa Fernanda W y Legarda

Luisa y Lega mantuvieron una relación donde se complementaban no solo como pareja, también profesionalmente. De un momento al otro la vida de Fabio se apagó por consecuencia de una bala pérdida mientras él estaba en un taxi en Medellín