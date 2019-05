Se le armó la grande a Daddy Yankee con su esposa, en el mismo lugar donde estaba con Natti Natasha

Daddy Yankee al igual que Natti Natasha no han dejado de pasar desapercibidos. Esto debido a todo su talento, fama y ahora, hasta bromas y rumores.

El reguetonero puertorriqueño se encontraba disfrutando del mar. Ahí se encontraba junto a Natti Natasha. Pero además los acompañaba su productor, Ozuna y su esposa. Incluso compartieron la imagen juntos en sus redes sociales. Pero fue entonces que ocurrió algo inesperado.

Instagram

El intérprete de 'Dura' empezó a cantar una canción. Pero no cualquier tema, pues es en realidad uno medio picante. Se trata del más reciente de sus hits donde incluso canta con Natti.

Cuando el cantante empezó a cantar "No lo trates", su esposa lo sorprendió. En ese momento ella le lanzó un comentario con indirecta en broma. Ella misma se puso a corear "sé que tú tienes a otra". Ante esto, él dijo que no y no le quedó nada más que salir huyendo.

Se lanzó al mar y se intentó alejar. El momento quedó registrado en video. Luego, el propio artista se encargó de compartirlo en su cuenta de Instagram.

Todos tomaron la situación como una agradable broma. Aunque pir su puesto, no faltaron los seguidores que empezaron a generar rumores. Algunos sostenían que con razones su esosa le cantará esa parte del tema. Otros decían que les parecía extraño que tanto el puetoriqueño como la intérprete de Sin Pijama se encuentren siempre en el mismo lugar.

