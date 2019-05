Muere Peter Mayhew, quien dio vida Chewbacca en Star Wars

Peter Mayhew, el actor original que interpretó a Chewbacca en Star Wars, falleció a sus 74 años, así lo confirmaron sus familiares a través de un mensaje.

En la cuenta oficial de Twitter del actor fue publicado el siguiente mensaje: "La familia de Peter Mayhew, con profundo amor y tristeza, lamenta compartir la noticia de que Peter falleció. Nos dejó la noche del 30 de abril de 2019 con su familia a su lado en su casa del norte de Texas".

Twitter

Mayhew interpretó a Chewbacca en la película original de Star Wars de 1977. Repetiría después el papel en El Imperio Contraataca. El Retorno del Jedi y La Guerra de las Galaxias: Episodio III – La Venganza de los Sith.

Compartió el papel con Joonas Suotamo en Star Wars: The Force Awakens, antes de dejar que Suotamo asumiera el papel esn StarWars: The Last Jedi, Solo: A Star Wars Story y el próximo Star Wars: The Rise of Skywalker.

En el 2016 también falleció la reconocida actriz Carrie Fisher. Esta vez se le une Mayhew. Esta se convierte en una lamentable noticia para lso fanáticos y el mundo de Star Wars.

