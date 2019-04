Natti Natasha no asiste a los premios Billboard por problemas de salud

La noche de este jueves se celebra la 21 edición de los Premios Billboard 2019. Los artistas del género urbano son los más esperados del evento. Natti Natasha estaría presente, sin embargo pasó un problema con ella y estará ausente.

Ella ya estuvo en la zona de los Billboard. Incluso se tomó una foto con otras exponentes del reguetón. Sin duda, Natti era una de las más esperadas de la gran noche, sin embargo, ella dio la triste noticia de su ausencia.

A través de Instagram la cantante publicó una historia donde explicaba lo ocurrido. Ahí dijo que tenía problemas de salud y por eso no podrá asistir pese a su deseo. "Hoy tenía mucha ilusión de llegar a los @latinbillboards luego de un año de mucho trabajo y sacrificio. Lamentablemente, no podré asistir a la ceremonia por razones de salud". La cantante no dio mayo detalle al momento.

Captura

Sin embargo le deseó éxito a [email protected] y dijo que espera realizar sus actividades con normalidad pronto. "Espero retomar mi agenda tan pronto sea posible. Mucho éxito a [email protected]".

La noticia dejó tristes a todos sus seguidores. Pues muchos esperaban verla en la gran noche de los premios Billboard.

