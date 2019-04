Avengers Endgame: Así fue cómo Chris Hemsworth consiguió el papel de Thor

La premiere de Avengers: Endgame será este 25 de abril de 2019. Thor, interpretado por , ha sido uno de los personajes principales del mundo Marvel. 'El Dios Trueno' como todos conocemos ya no estaría en próximas entregas, pues su contrato finaliza este año.

¿Cómo ingresó a este universo?

Cuando el casting se abrió Chris Hemsworth no habría obtenido el papel, luego en una segunda oportunidad lo obtuvo. Su hermano Liam también la habría realizado pero era muy joven para el papel.

Pero luego, según las palabras del director Kenneth Branagh, “No hay duda de que Kevin Feige solía decirme: ‘Este es el desafío más difícil para nosotros, para hacer que esta película funcione en sí misma y que encaje en este gran universo’. De hecho, creo que Thor y la actuación de Chris Hemsworth convirtieron esto en una parte absolutamente íntegra”.

Por otro lado Chris Hemsworth antes de la audición en Marvel Studios, solo había aparecido en la película de Star Trek (2009) y en la serie Home and Away,(2007). No conseguía otro papel hasta que vino The Cabin in the Woods y Red Dawn.

Según la revista Men’s Health, durante esa época, el actor sufría de ansiedad, él quería actuar y pagar la casa de sus padres, era uno de sus sueños. pero esta ansiedad le jugó en contra en su primera audición pues se ponía muy nervioso. Afortunadamente en la segunda todo mejoró y ahora es toda una estrella.

Pero se despedirá del personaje que ha marcado su trayectoria profesional hasta el momento. En Avengers Endgame le espera una batalla para enfrentar a Thanos, recuperar a sus amigos y que el universo esté a salvo.

