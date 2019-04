Thalía recuerda a su expareja y Motola reacciona

Thalía compartió un recuerdo, al subir un video donde hace referencia a su expareja, Alfredo Díaz Ordaz, con quien estuvo a punto de casarse pero él falleció de hapatitis. Tommy Motola reaccionó ante la publicación de su esposa.

El ver este material en su cuenta de Instagram su esposo el empresario, Tommy Mottola, reaccionó como un hombre seguro de quién es y de lo que representa para su esposa.

Motola solamente le puso un 'me gusta' a la publicación de Thalía y con eso dejó en claro la seguridad y el amor que tiene hacia la cantante.

Esta fue la publicación de Thalía:

"Hay canciones que se quedan para siempre en el gusto de la gente y SANGRE es una de ellas. Cuando la compuse, supe que era especial y que pondría en palabras alivio a tantos corazones rotos, pero en un lenguaje liberador y tranquilizante para el alma", comentó

A post shared by Thalia (@thalia) on Apr 4, 2019 at 2:35pm PDT

View this post on Instagram

Thalía ha reconocido que Díaz Ordaz fue su primer gran amor. Pero ella y Mottola representan una de las parejas más sólidas en el ambiente artístico y siempre que pueden lo presumen con detalles que han mostrado en sus redes sociales.

En una entrevista con Verónica Castro, Thalía recordó el momento en que se enteró de la muerte de su novio, durante un descanso en las grabaciones de la telenovela “Marimar”, en 1993.

"Fue terrible. Estábamos comiendo y de repente mi mamá me pasa un celular con la cara toda desencajada… Entonces me dan la noticia de que acababa de fallecer. Lo primero que hice fue echarme a correr… Me senté en un árbol y me puse a llorar, y recuerdo que le dije ‘espero que estés bien, donde quiera que estés"".