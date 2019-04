Esta es la historia detrás de una de las canciones más apasionadas de Thalía

Con un suspiro de inicio, la cantante mexicana Thalia contó a sus fans por medio de redes sociales qué inspiró a escribir uno de sus temas más conocidos y apasionado titulado, 'Sangre'.

A post shared by Thalia (@thalia) on Apr 4, 2019 at 2:35pm PDT

View this post on Instagram



Thalia no reveló a quién es la persona que está dedicada la canción. Sin embargo es sabido que planteaba cansarse a principios de los años 90 con Alfredo Díaz Ordaz, hijo del expresamente mexicano Gustavo Díaz Ordaz. El esperado enlace nunca ocurrió porque Díaz Ordaz falleció de manera repentina en 1993.

En una entrevista con Verónica Castro, Thalía recordó el momento en que se enteró de la muerte de su novio, durante un descanso en las grabaciones de la telenovela “Marimar”, en 1993.

"Fue terrible. Estábamos comiendo y de repente mi mamá me pasa un celular con la cara toda desencajada… Entonces me dan la noticia de que acababa de fallecer. Lo primero que hice fue echarme a correr… Me senté en un árbol y me puse a llorar, y recuerdo que le dije ‘espero que estés bien, donde quiera que estés"".