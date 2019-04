Karol G rompe silencio en la polémica de Anuel AA ¿Qué opinas Ivy Queen?

¡Ahora sí! Karol G decidió romper el silencio. Todos estos días la polémica en el mundo del reguetón ha sido fuerte, pues las palabras de Anuel AA hacia Ivy Queen causaron controversia.

A través de Instagram la colombiana envió un mensaje a Ivy Quee, Natti Natasha y todas las mujeres. Ahí ella habló sobre el respeto que les ha mostrado a ellas. "Les he mostrado mis respeto como he podido, en redes sociales, en entrevistas, he tenido el honor de decirles en persona cuánto admiro su trayectoria y lo grande que es"

Sin embargo, la cantante añadió algo más a su mensaje ¿Les gustará esto a los cantantes?: "Pero todas somos merecedoras de lo que tenemos porque a ninguna de las que hoy en día estamos nos han regalado nada y nos ha costado mucho.

Además, la colombiana tenía una corona en mano y allí dijo "Esto es una corona, esto no existe, a nadie nos van a dar una corona por lo que hemos hecho". Y soltó la corona.

"Yo no estoy buscando un título. Yo estoy buscando el éxito de mi carrera como creo que todo mundo está haciendo todos los días. Levantándose por un sueño".

Además, la colombiana también envió un mensaje a su amado.

A mi novio, gracias porque sé lo que quisiste decir. Soy tu reina y me siento feliz porque vez así de grande. Eso me motiva".

Finalmente, la cantante envió un beso a sus seguidores.

