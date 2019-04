¡Por Karol G! Anuel AA arremete contra Ivy Queen y ella reacciona

Anuel AA vuelve a causar revuelo en las redes sociales. Esta vez, el puertorriqueño envió un mensaje por Karol G. Ante esto, Ivy Queen le respondió por hablar sobre la 'reina del reguetón'.

A través de Instagram, el cantante compartió un mensaje. Ahí no mencionó a la puertorriqueña, pero sus palabras lo delataron. Pronto, los usuarios de redes sociales notaron que la referencia era para ella.

"Cómo me van a decir que una mujer que no pega una canción hace más de 7 años es la 'reina del reguetón', los números no mienten", así empezó el cantante a través de una historia de Instagram.

Vale recordar queIvy Queen fue nombrada como la 'reina del reguetón', por ser una de las pioneras del género en 1990.

Y entonces, el reguetonero no solamente publicó su historia. Sino que también ya había comentado que Karol G es la 'reina del reguetón'.

Ivy Queen no dudó en responder a los mensajes del cantante. En su red social de Instagram ella reaccionó, e incluso lo etiquetó a él.

¿Será que tengo que recordarte de dónde vengo?, Culicagao, Anuel AA ¡tú no quieres cruzarte con la reina!”.

Captura

Poco después, el reguetonero compartió otra historia. En ella indicaba que no se lo debe mal interpretar ni generar controversia.

Tienen que respetar mi opinión como yo respeto la de ustedes. Acuérdense que yo no estoy en negatividad, ya se los he dicho un montón de veces”, añadió.

La famosa luego compartió otro mensajes en su red social de Twitter. Ahí ella volvió a demostrar sus molestias por los comentarios.

Construí a base de sacrificios, cimientos para armar un puente por el que hoy caminan mujeres. Siempre Abogando a la unión femenina y apoyando muchísimo al talento nuevo. Sorprendida con las faltas de Respeto!

Indignación total! — THE QUEEN MOTHER♚IQ (@IvyQueenDiva) April 7, 2019

