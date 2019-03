“Hagrid” de Harry Potter pierde la batalla contra dolorosa enfermedad de los huesos

Osteoartritis es la enfermedad que padece Robbie Coltrane, actor de 68 que encarnaba a Hagrid en la saga de Harry Potter. La fuerte enfermedad daña el cartílago que cubre los extremos de los huesos de una articulación es así que el actor ha declarado que por aquello deberá vivir el resto de su vida en una silla de ruedas.

El lunes 11 de marzo Coltrane reapareció en silla de ruedas durante la presentación de la atracción “Hagrid’s Magical Creatures Motorice” en los estudios Universal, en Orlando, Florida. Ahí él declaró que ya no puede caminar y está a la espera de una cirugía de rodilla que podría cambiarle la vida.

"Me realizaron una operación exploratoria y los médicos descubrieron que no tengo cartílago en una de las rodillas. Está completamente desintegrado y me diagnosticaron osteoartritis. Ahora vivo en constante dolor”. Explicó el actor a los asistentes.