Greeicy y Mike Bahía están retenidos en Perú tras cancelación de concierto

View this post on Instagram

@tumigracionperu en mis historias a los interesados pueden leer toda la info! El show no se hizo, el show fue cancelado 12 horas antes precisamente por incumplimientos legales departe de los organizadores del evento “URBAN LATIN FEST” @migraciones.pe @sunatoficial @peru @tumigracionperu @infopresidencia @cancilleriacol #nostienenretenidosenperú