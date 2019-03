La foto en bikini de Greeicy Rendón que dejó paralizados a los peruanos

La cantante colombiana dejó ver, una vez más, toda su belleza. La foto en bikini de Greeicy Rendón.

Cuando hablamos de Greeicy no solamente nos referimos a ella por sus canciones, sino por sus bailes y fotos.

En esta ocasión, después de pasar varios días en Europa, la caleña llegó a Perú con su novio, el también artista Mike Bahía.

En Lima, Greeicy tendrá un show esta noche, junto a su novio, pero antes decidió tomarse una día de sol y bronceo.

Bajo el sol peruano, Greeicy se tomó una foto en donde se ve igual de bella que siempre.

La foto en bikini de Greeicy Rendón en Lima:

Esta semana, Greeicy tuvo un disgusto y lo publicó en sus redes sociales.

"Cuando te empieza a ir bien, las personas cercanas y tus colegas empiezan a tener cosas malas que decir de ti y más triste aun, cosas inventadas sobre ti. Afortunadamente he aprendido poco a poco a no quedarme con lo que vienen a decirme de los demás. NO TE QUEDES CON LO QUE TE DICEN DE LOS DEMÁS, QUÉDATE CON TU PROPIA EXPERIENCIA. La vida es tan justa que no te da nada que no merezcas. Por eso, cada quien va llegando a donde tiene que llegar y TEN CUIDADO, PORQUE QUIZÁS LA PUERTA POR DONDE ENTRAN LAS GRANDES COSAS LA ESTÁS CERRANDO CON TU PROPIA BOCA".

