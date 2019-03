AU-D se maquilló como mujer y así respondió a sus detractores

AU-D se maquilló como mujer para festejar a las féminas en su día (8 de marzo) y las críticas no se hicieron esperar. Fue de esta forma que el artista decidió rendirle tributo a las mujeres en su día y él mismo le envió un mensaje a sus detractores.

Martín Galarza, apareció el viernes en una foto hasta con las pestañas rizadas. "Hoy abrazo mi lado femenino para rendirle tributo a ese maravilloso ser llamado mujer. A su constante lucha por la igualdad de oportunidades, de remuneración y a su entrega amorosa". Escribió.

Ante esto, el ecuatoriano recibió críticas en redes a las que él respondió. En declaraciones al programa 'De Boca en Boca' dijo:

"Hay una homofobia tan fuerte, que cualquier cosa que les parezca, una puerta abierta es una amenaza a su masculinidad. Para mí, que tu me digas gay es como que llames negro. ¡No lo soy! Pero no me ofende", dijo AU-D.