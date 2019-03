Ronda Rousey da un nocaut a la WWE

La expeleadora de la UFC y actual campeona de la WWE lanzó unas declaraciones que nos hacen saber algo que ya era obvio, pero pone en tela de duda la relación con esta empresa del wrestling.

Rowdy, catalogada como una de las mujeres más peligrosas del mundo, dio unos fuertes comentarios sobre esta empresa.

“Estoy cansada de entretener a la gente. No voy a recibir más instrucciones y órdenes, y cada vez que salga al ring, haré lo que yo quiera hacer. Lo que dije en RAW no fue una promo, tenía que decir otras cosas y no las dije. No soy un personaje o un gimmick”, estalló Rousey en su canal de Youtube.

Declaraciones de Ronda Rousey

“Voy a salir allá y haré lo que sea que malditamente quiera. Que se jodan. Todos. El universo de la WWE incluido. Quiero decir que voy a ser demasiado irrespetuosa con el deporte que ellos aman. ‘Oh, no rompas la cuarta pared Ronda!’ La lucha libre está guionizada. Inventada. No es real. Ninguna de esas perras pueden tocarme. Fin”, exclamó.

La hija del dos veces Salón de la Fama Ric Flair, Charlotte Flair arremetió contra ella en Twitter y le hizo recordar su pasado en la UFC.

“Hace cuatro años, eras intocable. ¿Ahora? No tanto”, además de rememorar cómo fue tu paso por la UFC: “¿Puede alguien por favor recordarle que en sus últimas dos peleas antes de venir a la WWE terminó inconsciente y sollozando en la jaula?” le espetó.

Antecedentes de Rousey

El 15 de noviembre de 2015, Rousey se enfrentó a Holly Holm en UFC 193. Rousey perdió la pelea por nocaut en la segunda ronda, perdiendo así el invicto y el campeonato. Tras el evento, ambas peleadoras ganaron el premio a la Pelea de la Noche.

El 30 de diciembre de 2016, Rousey se enfrentó a Amanda Nunes en UFC 207. Rousey perdió la pelea por TKO a los 48 segundos del primer asalto. Rousey apenas lanzó 12 golpes, mientras que Nunes lanzó 43 y conectó 27, siendo 23 directos a la cara.

