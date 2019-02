En redes sociales no perdonaron la presentación de Marco Antonio Solís en el Festival Viña del Mar 2019

La noche de este 27 de febrero, en el escenario de la Quinta Vergara se llevó a cabo la presentación de Marco Antonio Solís en el Festival Viña del Mar 2019. Durante el espectáculo, en redes sociales no perdonaron al artista y se generaron memes y cientos de comentarios.

Posterior a dos canciones, Marco Antonio desde el escenario saludó al jurado y al referirse al colombiano Sebastián Yatra se equivocó en la pronunciación y dijo "Yarta".

Esto generó que los usuarios en Twitter se burlaran y difundieran memes. Asimismo, los internautas también se refirieron a Wagner Luengo, un imitador del maestro Marco Antonio Solis desde 2005.

Como parte de su presentación, Marco Antonio deleitó al público con sus grandes éxitos. Incluso sus hijas, Marla y Alison, cantaron con él.

Al finalizar, Marco Antonio obtuvo Gaviota de Oro.

SEÑOR YARTA ME LLEVO RIENDO UNA HORA CTM JSKDKSKFKSKDKSKDKSKFKSKFKSKDJ #PartyChilensisFtViña2019 pic.twitter.com/3ati80wolA

— Javi is seeing Tøp in 35 & Frank in 62 days (@QuartetEmo) February 28, 2019