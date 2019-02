Avengers EndGame: Él será el encargado de elaborar el plan para derrotar a Thanos

A finales de abril se estrenará una de las películas más esperadas del 2019. Avengers Endgame pondrá fin a la tercera etapa del universo cinematográfico de Marvel. Ahora una pequeña toma de nuestros superhéroes revela quien volvería y planearía el ataque contra Thanos.

En 2017 se reveló que Robert Downey Jr, Mark Ruffallo y Chris Hemsworth se encontraban en un escenario cerca de Inglaterra, pero lo raro es que ellos no compartieron set en Avengers Infinity War, lo cual quiere decir que estos si aparecerán en Avengers Endgame. Iron Man regresaría a la tierra y no perecería en el espacio, como muchos han señalado.

.@RobertDowneyJr and others have been secretly filming #AvengersInfinityWar at this mock pub in Borders, England. https://t.co/VOc6RNk7Tp pic.twitter.com/h9UYEdb5Vw

— MCU News & Tweets (@MCU_Tweets) May 4, 2017