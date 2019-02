Yalitza Aparicio: Por esto subieron el video del insulto

La pareja de Sergio Goyri se defendió tras la publicación del video dónde su pareja insulta a la nominada al oscar, Yalitza Aparicio. En la grabación se ve como Sergio señala que es una “pinche india”.

Lupita Arreola confesó que en ningún momento se percató del tema que hablaban Sergio y sus amigos. Aprovechó el momento para disculparse con la mexicana y protagonista de la película Roma de Alfonso Cuarón.

"Yo no estaba en la plática que él tenía. Simplemente me comunicó con mis redes en Facebook, en Instagram. Hice un video en vivo, no me percaté de que tocaban el tema" contó frente a la cámara.