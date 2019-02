Rubí Ibarra dice que se identifica con la protagonista de Roma, Yalitza Aparicio

Rubí Ibarra, la exquinceañera que se hizo famosa en redes sociales por su fiesta de cumpleaños dijo que se identifica con Yalitza Aparicio- protagonista de Roma- por la nominación al Oscar como Mejor actriz.

La joven compartió un emotivo mensaje en su Facebook sobre Aparicio, en el cual la felicitó por la nominación.

"Quiero felicitar a Yalitza Aparicio, la mujer con quien me identifico. Ya que venimos de la humildad, pero eso no tiene nada que ver con el talento con que una nace y quitar los estereotipos de por ser humilde, de tono de piel morena y venir de un rancho no tienes derecho de hacer nada o no mereces lo que te toco. Nada detiene que luchemos por nuestros sueños", escribió.