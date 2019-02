Las vacaciones de Virginia Limongi en Galápagos no salieron como se esperaba

View this post on Instagram

Buenos días instagramers 🌤 #virgistories 👇🏻 Como saben mis vacaciones en Galápagos fueron increíbles incluyendo mi gran caída. Regrese y seguí realizando mis actividades sin embargo el dolor en mi brazo era cada vez insoportable (sentía dolor desde el hombro hasta la punta de los dedos) • Hablando con una tía me dice que me veía el brazo medio caído, asustada voy al médico y me dice que tengo el hueso de la clavícula levantado y por eso el dolor también no mejoraba. Ahora estoy parchada y el día martes o miércoles me hago una radiografía para estar segura que no tengo fisuras. Aprovecho esto para que mis hermanos hagan todo por mi 💁🏻‍♀️💆🏻‍♀️