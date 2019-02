Miss Ecuador: Así respondió Virginia Limongi a quienes criticaron su peso corporal

Nuestra Miss Ecuador, Virginia Limongi, sin duda está segura de quién es tanto física como personal mente y demostró que no le importan los comentarios que hagan sobre ella. La manabita respondió a un usuario en redes sociales que criticó su peso corporal.

Virginia compartió en su Twitter una captura de pantalla de un chat en Instagram. Un usuario de esta red social le preguntó: "¿Te has engordado? ¿Qu é pasó con el cuerpazo?".

Virginia Limongi / Instagram

Esta crítica Virginia la enfrentó de la mejor manera y respondió de una forma directa. "Que comentario más desubicado. Si me he engordado eso no me hace sentir fea o insegura", respondió.

La captura de pantalla estuvo acompañada con el siguiente tuit: "Porque gane peso ahora ya no puede ver mi 'cuerpazo'. Juro que no me afecta porque siempre he dicho que uno tiene que amarse en todas las etapas pero este tipo de comentarios es lo que hacen que muchas chicas se maten de hambre para tener ese 'cuerpazo"".

En otro mensaje, Virginia aclaró que el punto no es que me le lamen "gorda". Es que "todavía exista gente que piense y haga pensar a otras niñas que tienen que estar en el hueso para tener un cuerpazo".

Al finalizar, la Miss Ecuador llamó a la reflexión. "Disfruten del cuerpo que tienen comiendo papas fritas o ensalada".

Más noticias de Virginia

Video relacionado