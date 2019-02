Miss Ecuador: Virginia Limongi muestra imágenes de su viaje a Galápagos

Nuestra Miss Ecuador, Virginia Limongi, continúa su agenda de reina de belleza del país. En esta oportunidad, la manabita se encuentra realizando un viaje a Galápagos.

A través de sus redes sociales, Limongi ha compartido imágenes, y videos para contar su experiencia durante su estancia en las llamadas, turísticamente, "las Islas Encantadas".

Virginia tuvo un pequeño accidente que por suerte no pasó a mayores. Según contó en Instagram, ella se cayó de una bicicleta. "Fue lo más tonto de la vida".

"Nos fuimos en bici del centro de la ciudad hasta la Lobería y yo fui la primera en llegar pero me devolví porque quería 'quemar' todo ese arroz marinero que me comí. Regresando quise frenar y lo hice a raya, pero con el freno de la llanta delantera entonces la bici se levanta y para no caerme de cara me bote de lado y todo mi peso cayó sobre mi muñeca y hombro", contó Virginia.