Bibi dice que San Valentín es otro día más en el calendario

View this post on Instagram

Nada de “como que no me doy cuenta”. Me di toda la cuenta. Y me hice la que me reía y mimimi. Así es la inventadez. Ni mode. Sobre todo, porque me vine vestida de Elton John y el traje es de @karlozzermeño y está bien chido. Seguimos en promo de @mirreyesvsgodinez que se estrena mañana. Yupiiiii. 😁😁😁 Styling: @gerardangulo