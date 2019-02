¿Qué pasó con los chicos reality involucrados en el caso de los telares?

El 19 de noviembre de 2017, se presentó una denuncia de 42 personas que se vieron afectadas en el caso de los 'telares' o 'pirámides'. Nueve fueron los sospechosos y entre ellos están los dos chicos reality: Sara Toscano y Rogger Gillén.

Este 5 de febrero se realizó la audiencia y los abogados piden que las medidas cautelares sean canceladas.

"No hay ninguna estafa… Los grilletes no sirven hace un mes", afirma el abogado Héctor Vanegas durante una entrevista a un medio de farándula.

¿Qué dicen los chicos reality?

Sara se declara inocente y afirmó que "Dios es justo. Mi familia tiene cinco acusaciones particulares, dos de estas son contra mí".

Por su parte Rogger Guillén en declaraciones al programa de Boca en Boca dijo "yo no he hecho nada, no he quitado plata a nadie. Soy inocente totalmente… Cada uno es mayor de edad y decide si entrar o no. Nadie me puso una pistola. Simplemente se veía mucho intercambio de dinero en estas pirámides".

Rogger Gillén / Captura de pantalla

