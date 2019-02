La cantante mexicana, Thalía, volvió a sorprender en su cuenta de Instagram, al publicar una foto en la que luce su esbelta figura en un diminuto traje de baño. En la foto se ve que muestra más que su entrepierna y esto ha generado reacciones entre los seguidores.

En la imagen, la mexicana posa un sexy traje de baño rojo y usa un abrigo frente a una ventana. En el adjunto de la foto escribió:

"Buscando el sol como gatito en la ventana en este invierno neoyorquino", escribió Thalía para acompañar la fotografía que ya tiene casi 200 mil "likes" y más de mil comentarios.

La mayoría de las reacciones destacaron la espectacular figura que tiene la intérprete de "Lindo pero bruto" a sus 47 años. Sin embargo, por su acentuado escote del traje de baño, ya que la abertura llegaba por debajo del pecho de Thalía, algunos reaccionaron de mala manera.

“Thalía a ti no te queda eso. Tú no eres así”, “Cuerpazo, pero ya eres mamá y eso como que no te va. Quieres actuar como adolescente”, “Paticas de pollo”, “Sin palabras. No quiero llegar a su edad y querer vestirme así”, y “Quítale todo el maquillaje que tiene y ve a mirarla recién levantada y me dices si los años no pasan. El tiempo no se detiene”, fueron algunas de las críticas que recibió la mexicana.

Thalía mostró más que su entrepierna con su diminuto traje de baño / Captura de pantalla

Thalía recientemente lanzó su nuevo éxito “Lindo pero bruto” en colaboración con Lali Espósito. La canción ha generado críticas por el contenido de la letra, ya que en las redes mencionaron que se trata de un insulto a los hombres. Por otro lado, el video de las cantantes ha impresionado y se encuentra en los tops de las más escuchadas.

