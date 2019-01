El nuevo video de Thalía y Lali que generó críticas en las redes

Cuando Thalía y Lali presentaron un adelanto de su nuevo éxito "Lindo pero bruto", el video que ya está disponible en Youtube, fueron atacadas y blanco de críticas en sus redes sociales al descalificar a los hombres con el contenido de la letra.

La primera en mostrar su descontento fue la actriz española Anabel Cherubito, cuando señaló irónicamente que la canción es 'Poesía pura'. Lo que dice de los hombres no es lo más feliz. No he escuchado la canción, pero la letra y lo que he escuchado me parece feíto, feíto”.