Nueva película de Batman no será protagonizada por Ben Affleck

“Emocionado por ‘The Batman’ en el verano de 2021 y por ver la visión de Matt Reeves hacerse realidad”, fue lo que tuiteó el actor y director estadounidense Ben Affleck, quien interpretó al ‘hombre murciélago’ en tres películas. La próxima cinta mostrará a un Batman más joven.

Affleck adjuntó a su mensaje la noticia de Deadline, que en exclusiva informó que Warner Bros estrenará la cinta el 25 de junio de 2021 pero con un nuevo actor porque se centrará en un Bruce Wayne más joven. Será dirigida por Matt Reeves.

En tres películas Affleck se puso el traje del ‘hombre murciélago’: ‘Batman v Superman: Dawn of Justice’ (2016), ‘Escuadrón suicida’ (2016) y ‘Liga de la Justicia’ (2017).

Excited for #TheBatman in Summer 2021 and to see @MattReevesLA vision come to life. https://t.co/GNgyJroMIO — Ben Affleck (@BenAffleck) January 31, 2019

Reeves ha dirigido películas como ‘Cloverfield’ (2008), ‘Let Me In’ (2010), ‘Dawn of the Planet of the Apes’ (2014) y ‘War for the Planet of the Apes’ (2017).

Fuente: AFP

