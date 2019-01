Se revela que habrá nuevo Thanos ¿quién podría ser?

Puede ser que Thanos haya muerto en el preludio de Infinity Wars del año pasado, pero no quiere decir que Marvel se detiene y sugieren la llegada de un "nuevo" Thanos en las páginas de Guardians of the Galaxy #1 por el escritor Donny Cates y el artista Geoff Shaw.

¡ALERTA DE SPOILER!

Eros, el hermano de Thanos, convoca a un encuentro entre los personajes cósmicos más poderosos de Marvel para presentar el testamento de Thanos.

Pero cuando la grabación se reproduce, un holograma de Thanos explica que ha transferido su conciencia para que en caso de que fuera asesinado, su mente pueda despertar en un nuevo cuerpo.

Thanos podría ser literalmente cualquiera en el Universo Marvel, pero nadie tiene idea de quién. O podría estar engañando a todos sus enemigos para asustarlos.

En fin, imaginemos que está diciendo la verdad e intentemos descubrir quien podría ser.

GAMORA

Es un comic de Los Guardianes de la Galaxia así que tendría sentido centrar el gran giro alrededor de uno de los Guardianes, incluso si ella técnicamente ya no es parte del equipo luego de haber arruinado el universo con las Gemas del Infinito.

Por otro lado, Thanos crió a Gamora como una hija y otra pista es que, después de haberlo asesinado, comenzó a escuchar y a ver a Thanos aunque no estaba realmente con ella.

Gamora y Thanos / Syfy Wire

Venom

Donny Cates, escritor del cómic de Venom, reinventó la mitología de los symbiotes para que fueran el producto de un villano cósmico llamado Knull, Dios de los Symbiotes, y le dio al villano de Thor llamado Gorr el poder de masacrar dioses.

Tal vez Cates aumentó el poder de Venom y su capacidad para tener poderes "de nivel dios" porque estaba creando un receptor ideal digno de Thanos.

Venom / www.marvel.com

Cosmic Ghost Rider

Otro personaje de Cates es Cosmic Ghost Rider. Él viene de un futuro alterno donde le sirvió a Thanos. También al final de Guardians #1, un nuevo equipo de Guardianes es formado con Rider en él, así que sería un giro jugoso el que uno de los miembros del equipo en realidad sea Thanos.

Cosmic Ghost Rider / Pinterest

