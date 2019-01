Diez famosas ecuatorianas presumen sus "bebés" en redes sociales

View this post on Instagram

#2018bestnine gracias familia Instagramera por todo su apoyo y cariño en este año. A las mamás y papás que me escriben a diario y tenemos la oportunidad de compartir la maravillosa experiencia de ser padres, gracias a los amigos que están por aquí y así, mantenernos comunicados de alguna manera y alegrarnos de las cosas buenas que nos suceden, gracias a los que han sido valientes en abrir su corazón al mundo y contar su historia y apoyarme en la mía, seguro servirá para alentar a los demás a seguir adelante! Gracias a todos los que me acompañan por aquí, como siempre, prometo ser auténtica y real en las redes. Les deseo un maravilloso 2019✨ Con amor❤️ Claudia