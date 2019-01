Exjueza Lorena Collantes presentó su nueva colección de bikinis 2019

La exjueza Lorena Collantes lanzó su nueva colección de este año, una línea de bikinis ya que se acerca el verano en la región Costa del país. Collantes publicó unas fotos en su cuenta de Instagram modelando sus vestidos de baño.

En el adjunto de sus fotos colocó el sello de "Welcome to The Paradise" y luce un bikini color neón.

Por el momento solo ha publicado dos diseños muy diferentes de bikinis. Su publicación ha superado los 4.000 likes y entre los comentarios todos la recuerdan como la exjueza que estuvo involucrada en un escándalo en una restaurante con unos policías.

En el 2017, la abogada de profesión y diseñadora de corazón desfiló en una pasarela mostrando su colección de ropa denominada “Mi Poder” que se ha realizado con el sello Studio 87, un negocio personal que emprendió con amistades.

“¿Quieres probar mi poder?”, era la pregunta que la exjueza Lorena Collantes, que ese día usaba un vestido naranja, repetía a los agentes que la detuvieron luego del impasse, catalogado por su abogado como “embriaguez patológica”.

