Carolina Jaume publica impactante foto para concienciar sobre la violencia de género

Hoy somos el grito de las que ya no tienen voz! Para decir: Ni Una Menos, hay que dejar de criar princesitas indefensas y machitos violentos. Ya no mas golpes que duelan, ni palabras que hieran. Rompe el silencio. Cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres no te quedes de brazos cruzados. Actúa. Ante las atrocidades tenemos que tomar partido. El silencio estimula al verdugo. Todos tenemos una herida marcada cuando una mujer es maltratada. Basta ya de minutos de miedo, de humillación, de dolor, de silencio. Tenemos derecho a que todos los minutos sean de libertad, de felicidad, de amor, de vida. Nos queremos vivas. Todas. Ni una menos. #vivasnosqueremos #todassomosmartha #todassomosdiana #niunamenos #todassonellasyellassoyyo #niunamas