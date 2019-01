La fuerte revelación del hermano de Kate Middleton

Las polémicas en la casa Real también involucran a los familiares externos de los miembros de la realeza. Así como Meghan Markle ha estado en polémicas por su hermana y su padre, ahora, el hermano de Kate Middleton hizo unas fuertes revelaciones.

James Middleton- de 31 años- confesó que desde hace años que sufre de depresión, de acuerdo con un artículo que él escribió y fue publicado en el Daily Mail su lucha con esta enfermedad que ocultó a sus familiares y seres queridos.

A post shared by James Middleton (@jmidy) on Nov 9, 2018 at 3:16am PST

View this post on Instagram

"No podía comunicarme ni con las personas que más amo: mi familia y amigos más cercanos (…) Sé que soy enormemente bendecido y tengo una vida privilegiada, pero esto no me hizo inmune a la depresión. Es una condición difícil de explicar. No solo es tristeza. Es una enfermedad, un cáncer de la mente".