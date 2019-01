Así celebró Miley Cyrus el cumpleaños de Liam Hemsworth

La relación entre Liam Hemsworth y Miley Cyrus está más fuerte que nunca y así lo demostró la cantante en sus redes sociales donde publicó un video, una romántica carta y una fotografía a lado del actor.

Y es que el pasado 13 de enero, Liam Hemsworth cumplió 29 años de edad, por lo que Miley no dudó en felicitarlo y mostrarle su amor al mundo con una tierna carta.

Liam, Feliz cumpleaños a mi #1. Cuando nos conocimos tenías 19, hoy tienes 29. Pensé que podría compartir algunas de mis cosas favoritas sobre mi chico favorito en honor a este día tan especial. La forma en que me miras, la forma en que miras a nuestros perros, nuestros cerdos, nuestros caballos, nuestros gatos, nuestros peces, la forma en que miras a tu familia, a tus amigo, a los extraños y a la vida. La forma en que miras el océano y la forma en que siempre te tomas tu tiempo, La forma en que sales a fuera de la casa cuando te pregunto: ¿cómo está el clima? En lugar de revisar tu teléfono. La mirada que pone tu cara cuando recibes buenas noticias y cómo es que recibes las malas noticias. Me encanta cómo siempre intentas hacer las cosas a tu manera, pero nunca te enorgulleces de pedir ayuda. (Sí, me he dado cuenta y he tomado nota, estoy trabajando en eso), la forma en que pintas y los colores que eliges.

Me encantan tus calcetines sucios en el suelo porque eso significa que ESTÁS EN CASA. Me encanta cuando me recomiendas una nueva banda, así que cuando estás fuera puedo escuchar y sentir que estás aquí. Me encanta ver "The Sandlot" contigo.

Me encanta y a dormir tarde, buscando nuevas recetas, y solo me voy a dormir para que podamos levantarnos y preparar el desayuno juntos, mientras tomamos una taza de café caliente. (Casi tan caliente como tú). Amo esas pequeñas líneas alrededor de tus ojos cuando te ríes o miras al sol… Me encanta la forma en que hablamos nuestro propio idioma.

A veces solo basta una mirada para entender lo que queremos decir. Me encanta sentarme en el sofá y comer comida china cuando estamos con resaca de la noche anterior. Me encanta ir a una fiesta al azar y recordar que básicamente todo el mundo es un una mierd* falsa aquí y la suerte que tengo de compartir una vida con alguien tan REAL. Me encanta la forma en que siempre escuchas y la forma en que te preocupas… (incluso cuando se trata de RuPaul's Drag Race)", escribió Miley.

"Me encanta tener un compañero de cepillado de dientes y amo que me peines cuando tengo flojera de hacerlo. Incluso me encanta cuando encoges mi blusa favorita en la secadora porque tener un novio (oh, sí, casi me olvido de que ahora eres mi esposo) que lava la ropa; es lo mejor que he visto en mi vida. Me encanta tomar descansos y compartirlos contigo.

Me encanta dar largos paseos, sin ir a ninguna parte. Me encanta cómo te sientas durante horas y escuchas cómo saco una nueva melodía en la guitarra. Guión o libro sobre budismo. Me encanta cómo aprendes y creces. Me encanta escribir canciones sobre ti en el piano. Me encanta cómo me dejaste ser yo misma.

En pocas palabras… te amo con todo el corazón. En el tiempo que hemos estados juntos me has demostrado lo que realmente significa amar a través de todas las circunstancias, te respeto y tu me respetas.

Si el mundo tuviera más de este tipo de relaciones y/o personas como tú, no estaríamos construyendo muros sino puentes… Estoy orgullosa de la persona en la que te has convertido y espero poner de mi parte ahora y en el futuro para que esto dure mucho más.

Tú y yo bebé, tomemos este lugar oscuro de frente y brillemos con la luz de nuestro AMOR. Gracias por darme los días más felices de mi vida vida. Atentamente, Miley.", finalizó.

Su relación…

Miley y Liam se conocieron en 2009 mientras rodaban la cinta "The Last Song"; sin embargo después de tres años juntos rompieron y fue en 2016 cuando regresaron. Por lo que a finales de 2018 la pareja decidió casarse.

