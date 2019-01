AU-D termina su relación amorosa y se despide con un mensaje en Instagram

View this post on Instagram

El mundo ha sido testigo del inmenso amor que Gissela y yo nos hemos entregado por 2 años , pero los humanos no sólo somos amor , también somos una serie de complejos sentimientos y diferencias que muchas veces hacen imposible la convivencia y termina por desgastar el amor. Por eso sentimos la necesidad ante nuestros amigos y seguidores de hacer pública y oficial nuestra decisión de separarnos definitivamente. Lo hacemos público por el inmenso cariño y respeto que aún nos tenemos y asi no dar pie a ningún tipo de especulaciones . A mi ahora ex pareja sólo me queda decirle GRACIAS POR TANTO .