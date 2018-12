Video: A Miss África se le incendió su cabello en plena coronación

Hoy se celebró en Calabar (Nigeria) el final del concurso de belleza Miss África 2018. Sin embargo, algo fuera de lo común ocurrió en esta ocasión. A la ganadora se le incendió su cabello en plena coronación.

La representante del Congo, Dorcas Kasinde, fue la ganadora. En el video, se puede observar a la Miss África llorar de emoción al ser nombrada como ganadora. De pronto abraza a otra concursante y en ese momento se le incendia el cabello de una manera inesperada.

Los fuego artificiales lanzados en el escenario, habrían sido la causa de la emergencia, según informó Daily Post Nigeria.

That was how Miss Congo won and her head almost got burnt.

