FOTOS: Concursante de Miss Universo mostró sus estrías y revolucionó las redes

La modelo fue Miss Universo Irlanda en 2010. En el certamen obtuvo el décimo.















Su publicación recibió más de 35 mil me gusta y decenas de comentarios por su mensaje inspirador.

"Recuerdo la primera vez que noté mis estrías eran 11 o 12… Unos cuantos meses más me di cuenta de que esto es genial que tengo todas las marcas de reptiles que nadie más tiene…Cuando crecí, fui a la secundaria y me di cuenta de que era algo que no tan cool, nadie en las revistas las tenía, nunca las noté en nadie, no era normal… Incluso ahora, es raro que veas una foto sin editar en una revista… No ha sido hasta ahora, en los últimos dos años, que puedo caminar con confianza con alguien en bikini o pantalones cortos y no encogerme por dentro pensando que probablemente estén viendo todas mis estrías y celulitis. Tal vez sea la edad (lo más probable), pero te das cuenta de que las estrías son normales, todos las tenemos, grandes o pequeñas, son parte de mí y están aquí para quedarse", escribió Rozana en su publicación.