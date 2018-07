Angie Jibaja denunció que fue víctima de agresión: "Me han desfigurado"

Angie Jibaja denunció una agresión por parte de un empresario. Medios locales señalaron que ella fue hasta la comisaría para presentar la acusación contra el sujeto.

En ese sentido, la joven utilizó su Instgram para contar lo sucedido.

“Es vergonzoso porque me han agredido. Me han pateado. Me han puñeteado. Me han apuñalado y me han hecho un corte. Me han desfigurado. Lo peor de todo es que fue un hombre. El cual yo sentía que era mi amigo. Me golpeó”.

Además, la prensa peruana reseñó que el agresor sería Miguel Ángel Aquije Chávez, de 38 años. El Comercio de Perú indica que el sujeto tiene otras 29 denuncias en su contra.

Angie Jibaja se pronunció en la TV

La 'Chica de los tatuajes' habló de lo sucedido en un programa de TV. Dijo que ella y su pareja fueron a una reunión en su casa y otros amigos. "Su casa es gigante y mi novio iba a hacer un videoclip en su casa. Entonces él lo llevó con ese pretexto de mostrarle toda la casa".

También agregó que, "cuando regresa mi novio no me dice nada. Pero ahora yo sé que lo intentó besar un par de veces, tocarlo, agarrarlo. Mi novio solo salió y me dijo 'vámonos"".

"Después empezó a decir cosas de mi novio y yo le tiré una cachetada. Él (Miguel) se le tiró encima a Bryan. Cuando veo eso, yo también me le tiré encima para agarrarlo para que no le pegue. Yo me resbalé. Entonces él me agarró y me dio".

Su pareja habla

Por otro lado, usuarios de las redes sociales especularon que agresión fue cometida por su pareja. Ante ello, la modelo negó que se tratara de su enamorado. Incluso, en otra de sus stories aparece su pareja enviando un mensaje.

“Lo que el día de ayer pasó, no se va a quedar así. Realmente te metiste con la persona que más amo. No puedo creer que hayan personas así en este mundo. Personas tan malas. Te juro que la ley se va a encargar de ti. Te lo prometo

Mira el video

Angie Jibaja / Instagram

