Fiesta de la hija de Dalo Bucaram y Gabriela Pazmiño generó polémica y así responden a críticas

La fiesta de la hija de Dalo Bucaram y Gabriela Pazmiño generó polémica este fin de semana por la presencia de Nacho. Tras los comentarios y críticas que recibió la familia Bucaram, la presentadora de TV respondió a ello.

En entrevista con RTS, Gabriela dijo que el cantante venezolano, "se portó súper bien". "Él (Nacho) estuvo en el programa el viernes y le dije: 'Es el cumpleaños de mi hija. Acolítame. ¿Qué te parece si vas? Me dijo ¡Claro!"".

Pazmiño destacó en la entrevista que Nacho es humano y sensible. Indicó que ella habló con las personas que estaban en ese momento con el artista y consultó a qué hora sería su presentación en Guayaquil. "Realmente nunca me imaginé. Ya cuando los llamé y me dijeron que sí vamos a ir. ¿Qué? ¡No puede ser! dije".

Según la presentadora, nacho le habría dicho a los músicos que hace tiempo no se presentaban así un poco más privado. "Nunca me imaginé la humildad. Se tomó fotos con todos los niños".

Gaby y Dalo celebraron el cumpleaños de su hija mayor, Dalia, por todo lo alto. "Qué lindo cumplirle los sueños a los hijos mientras sea posible.

¿Un "billete de contratación"?

Además fue consultada sobre si hubo un "billete de contratación" para la presentación de Nacho en la fiesta de su hija. "Si hubiera sido así, estás en todo tu derecho pero no fue así".

"Yo le pedí el favor y él (Nacho) acudió a mi llamado (…) La gente puede hablar lo que quiera. Yo estuve feliz y mis hijos también". "Yo no le hago caso a lo que la gente mala gente pueda escribir. Yo le hago a la realidad".

En la entrevista, la presentadora de TV añadió que: "El que nada debe nada teme. Yo no tengo qué deberle nada a nadie ni temer de lo que la gente diga".









