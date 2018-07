Bad Bunny se pinta las uñas y genera controversia en redes sociales

Bad Bunny se pinta las uñas y por ello ha causado controversia en redes sociales. En Instagram, el cantante compartió imágenes en las que se le ve con esmalte de uñas.

Las publicaciones de las uñas de Bad Bunny han superado el millón de 'likes'. Además, los cientos de comentarios son a favor y en contra de la excéntrica moda. “Por qué te pinta las uñas”, preguntó un fan. Sin embargo, otros fans expresaron su descontento. “Que asco con las uñas pintandas, la verdad me parece asqueroso”, dijo un seguidor.

Lea también: Bad Bunny cancela el concierto en Quito

Otra polémica

Recientemente, el 'conejo malo' dio de qué hablar debido a que protagonizó una discusión con otro artista. Bad Bunny y Almighty cruzaron palabras en un concierto en Puerto Rico.

En redes circula el video y en el se le ve a ambos hablando. Luego de unos segundos, Bad Bunny le arranca una de las cadenas a su compañero para tirarla a los asistentes del lugar.

Te puede interesar: Así suena Bad Bunny cantando villancicos

Luego del problema, Bunny realizó un Live y aseguró que estaba muy preocupado por el estado de salud de Almighty. “Viste (…) esta gente te quiere. Esta gente canta tus canciones. Para esto es que tu naciste (…) Mira como la gente se alegra al verte”, dijo Bad Bunny.

A ello, Almighty le habría respondido: “A mí no me importa lo que tú me estás diciendo yo me quiero pegar dos tiros”.

















Publicidad

















Relacionado