Virginia Limongi, Miss Ecuador, publicó foto de su niñez

La Miss Ecuador, Virginia Limongi Silva, publicó en Instagram una foto de su niñez. Virginia, quién tiene más de 135 mil seguidores, cautivó con su foto y provocó reacciones de sus fans.

Día del Niño: Famosas ecuatorianas comparten sus fotos de pequeñas

Virginia Limongi

La foto conmemora el cumpleaños de su hermana Fiorella. “Una foto que nos representa porque así somos hasta el día de hoy, ella aguantando mis payasadas! Happy B-day to my little sis 💕“the manager”, menciona Virginia en la descripción de la fotografía.



Además, famosas ecuatorianas compartieron fotos, por el Día del Niño, de esta etapa de su vida en sus redes sociales acompañadas por un emotivo mensaje.

MARÍA FERNANDA RÍOS



ERIKA VELEZ



